Havan implanta primeiro sistema de energia solar na megaloja de Palmas (TO)

Nesta terça-feira, 17, a Havan deu um importante passo no uso de fontes alternativas de energia ao ligar, pela primeira vez, um sistema de energia solar na megaloja de Palmas (TO). O empresário Luciano Hang, dono da Havan, participou à distância, por videochamada, onde apertou o botão que acionou o sistema fotovoltaico.

Divulgação

Com potência instalada de 598,4 kWp, o sistema tem capacidade de gerar 865.977 kWh por ano e opera no formato Grid Zero, o que significa que toda a energia gerada é consumida diretamente pela loja, sem passar pela rede de distribuição.

Hang afirma que este momento é um grande marco para a Havan. “Hoje já utilizamos energia renovável em todas as nossas unidades, por meio do mercado livre, e também através das nossas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em mais de 50 megalojas da rede, que operam no modelo de autoprodução. Com a implantação desse sistema fotovoltaico, damos mais um passo no caminho de soluções energéticas mais eficientes para nossas operações”.

O empresário ressalta que essa inovação traz uma série de benefícios, como a redução da carga sobre a infraestrutura de energia local, o que traz um alívio em tempos de baixa nos reservatórios de água e reduzindo a dependência de usinas térmicas.

O projeto fotovoltaico foi desenvolvido pela empresa IPPER, com sede em Palmas e atuação nacional, enquanto todos os equipamentos foram fornecidos pela WEG, empresa catarinense com sede em Jaraguá do Sul.