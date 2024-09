Havan abre duas mil vagas de emprego em todo país

A Havan abriu duas mil novas vagas de emprego em todas as lojas do Brasil, postos de combustíveis e Centro de Distribuição. A maioria dos cargos são para a área de vendas e os interessados podem se inscrever no site.

As lojas que ainda não abriram as portas, como Joinville (SC), no bairro Costa e Silva, e Alta Floresta (MT), também estão com vagas abertas. A varejista tem 177 filiais abertas, em 23 estados brasileiros e Distrito Federal, e cinco postos de combustíveis em Santa Catarina. O Centro de Distribuição da Havan, está localizado em Barra Velha (SC), também tem novas oportunidades de emprego.

Luciano Hang, dono da Havan, afirma que a empresa que valoriza o trabalho e o crescimento profissional. “Quem é dedicado e quer construir uma carreira sólida, aqui é o lugar certo. Oferecemos um ambiente acolhedor e cheio de oportunidades, tanto que hoje somos uma das cinco melhores empresas para se trabalhar no Brasil”.

Ele se refere ao ranking do Great Place To Worl (GPTW), organização que certifica os melhores ambientes de trabalho e as melhores práticas de gestão. Atualmente, a varejista tem 20 mil colaboradores e oferece diversos benefícios a eles, como vale alimentação, vale transporte e o PPR (Programa de Participação nos Resultados), também chamado de 14º salário. Por ser uma empresa cidadã, tem licença maternidade estendida de seis meses e licença paternidade de 20 dias.

Os candidatos interessados podem acessar o site e inscrever seu currículo na unidade da Havan que deseja trabalhar.