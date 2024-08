Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert no Brasil. Em São Paulo, no dia 09 de Novembro na Vibra São Paulo. As pre-venda para Sócios Ouro Clube Shows (www.clubeshows.com.br) começaram no dia 15 de Agosto e a venda ao público no dia 16 de Agosto.

Neste espetáculo, a plateia e os fãs de Harry Potter poderão reviver a magia do filme em alta definição em uma tela gigante enquanto escutam a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, com regência do Maestro Adriano Machado, tocar ao Vivo, a inesquecível trilha sonora de John Williams.

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter descobre em seu aniversário de 11 anos que é filho órfão de dois bruxos e possui seus próprios poderes mágicos. Na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ele aprende o esporte de alto nível Quadribol e joga um emocionante jogo de xadrez “ao vivo” a caminho de enfrentar um Bruxo das Trevas determinado a destruí-lo.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e a CineConcerts criaram Harry Potter Film Concert Series, a única turnê mundial oficial, que celebra os filmes de Harry Potter. Desde a estreia mundial de Harry Potter e a Pedra Filosofal in concert em 2016, mais de 3 milhões de fãs desfrutaram desta experiência mágica do The Wizarding World, que até 2025, tem programada mais de 2.973 apresentações em mais de 48 países em todo o mundo.

.Justin Freer, presidente da CineConcerts e produtor/maestro da série Harry Potter Film Concert Series, explica: “A série de filmes Harry Potter é um fenômeno cultural único que continua a encantar milhões de fãs em todo o mundo. É um grande prazer oferecer aos fãs, a oportunidade de experimentar as trilhas sonoras premiadas tocadas ao vivo por uma orquestra sinfônica, enquanto o amado filme é projetado simultaneamente em uma grande tela. Este é um evento verdadeiramente inesquecível.”

Brady Beaubien, da CineConcerts e produtor de concertos da série Harry Potter Film Concert, acrescentou: “Harry Potter é sinônimo de emoção em todo o mundo e esperamos que, ao apresentar esta música incrível com o filme completo, o público goste de retornar ao Mundo Mágico de Harry Potter”.

Para obter mais informações sobre a série oficial de concertos de filmes de Harry Potter, visite www.harrypotterinconcert.com.

Sobre O Wizarding World

Desde que Harry Potter foi transportado da Estação King’s Cross para a Plataforma Nove e Três Quartos, suas incríveis aventuras deixaram uma marca única e duradoura na cultura popular. Oito filmes de sucesso de Harry Potter baseados nas histórias originais de J.K. Rowling deram vida às histórias mágicas e hoje, o Wizarding World é reconhecido como uma das marcas mais amadas do mundo.

Representando um vasto universo interconectado, também inclui três filmes épicos de Animais Fantásticos, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada – a peça teatral premiada, vídeo de última geração e jogos para celular da Portkey Games, produtos de consumo inovadores, entretenimento ao vivo emocionante (incluindo quatro parques temáticos), exposições esclarecedoras, bem como uma próxima série de TV de Harry Potter.

Este portfólio em expansão de tours e varejo do Wizarding World de propriedade da Warner Bros. Discovery também inclui o carro-chefe Harry Potter New York, Warner Bros. lojas de varejo.

O Mundo Mágico continua a evoluir para oferecer aos fãs de Harry Potter maneiras novas e emocionantes de se envolverem. Para a comunidade mundial de fãs e para as gerações vindouras, ele convida todos a explorar e descobrir a magia por si mesmos.

Dia 09 de Novembro de 2024

Local: Vibra São Paulo

Horário: 20:30hs

Pré Venda para Sócios Ouro Clube Shows: Dia 15 de Agosto de 2024 às 12:00hs (meio-dia)

Venda ao público: Dia 16 de Agosto de 2024 às 12:00hs (meio-dia)

Ingressos: De R$ 120,00 a R$580,00

Mais informações: www.poladian.com.br