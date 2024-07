Harry diz que rainha Elizabeth o apoiou a deixar realeza

O príncipe Harry, 39, abriu o coração sobre como a Família Real foi afetada por sua decisão de abrir mão das obrigações com a coroa britânica e processar a imprensa do Reino Unido.

O marido de Meghan Markle, 42, afirmou ter contado com o apoio da avó, a saudosa Rainha Elizabeth 2ª, nesta decisão. “Nós tivemos diversas conversar [sobre o assunto] antes de ela falecer. Minha avó apoiava muito tudo isso, sabia o quanto era importante para mim. Não tenho dúvidas de que ela está lá em cima e vai acompanhar tudo até o final”, afirmou ele em entrevista ao documentário “Tabloids on Trial” (ITV).

Embora não se arrependa de nada, Harry admitiu que a atitude que tomou causou um racha entre seus familiares – sobretudo os processos contra os tabloides. “Acredito que tudo o que aconteceu mostrou ao povo qual é a importância desse assunto. Para mim, a missão continua, mas causou uma espécie de racha.”

No ano passado, a Justiça britânica condenou o jornal The Mirror a indenizar Harry em R$ 900 mil por ter grampeado seu telefone. O príncipe ainda move processos contra os jornais The Sun e The Mail.