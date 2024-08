Hariel lança single inaugural de seu novo álbum “Funk Superação”

Funk Superação, novo projeto do MC Hariel, que já vem repercutindo nas redes sociais, chega em breve com muitas novidades. O pontapé inicial será dado no dia 1ª de agosto, com o lançamento da canção “Vida Louca, bela e curta”, escolhida para inaugurar o álbum. Neste single, Hariel divide a cena com os amigos IG, Marks, GP, Luki e Kanhoto, grandes nomes, representantes do funk paulista. A música chega nesta quinta-feira (1) a todos os tocadores digitais.

Haridade, como o chamam carinhosamente – artista da Warner Music Brasil e da GR6 – , comenta: “Vida Louca, bela e curta’ é a criação de um grupo de amigos, que se unem para compor uma canção no melhor estilo funk ostentação, em que cada colaboração fala um pouco dos sonhos, dos desejos e da realidade da vida de muitos artistas que são crias da periferia. Foi um trabalho intenso, mas muito divertido também”.

No trecho da música, interpretado por IG, os versos remetem à vida de ostentação e ao poder sedutor da mídia. “Hoje é festa boa junto com os relíquia / trajado de lacoste / nois sabe viver a vida /nois é o funk, nois simplifica /se nóis tá reunido, tá ligado / é muita mídia.”. Em outro momento da canção, Hariel diz: ”Fragmentando o ice de Amsterdã / jajá eu vou cantar pra mais de 30 mil fã / várias loba tá mencionando eu no Instagram / quer uma dose do pai depois que eu estourei no funk”.

Com previsão para ser lançado no fim de agosto, Funk Superação, álbum acústico de Hariel, é considerado o maior projeto musical de sua vida. O disco conta com 13 faixas e participações mais que especiais de Gilberto Gil, Iza e Péricles. Além disso, este projeto está engajado com causas ambientais e sociais, que corroboram com a fama recebida pelo artista de ser representante do funk consciente.