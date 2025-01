Hariany Almeida relata complicações após procedimento estético com PMMA

A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil, Hariany Almeida, compartilhou sua experiência negativa relacionada à aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato) em seu nariz, procedimento realizado em 2017. O relato da influenciadora surge em meio a um pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM) para que a Anvisa proíba o uso dessa substância em procedimentos estéticos.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Hariany explicou que decidiu realizar o procedimento estético para corrigir uma irregularidade no nariz. Inicialmente, os resultados pareceram satisfatórios, mas com o passar do tempo, a situação se deteriorou. “Na época, ficou ótimo. Mas, com o passar do tempo, esse produto foi pesando e o meu nariz foi caindo”, contou ela.

De acordo com Hariany, o PMMA foi aplicado na parte inferior da ponta do nariz durante uma bioplastia, mas com o tempo, o volume adicional fez com que o nariz parecesse maior do que antes. “Como preencheu, o nariz foi levado para frente e ficou maior”, relatou a influenciadora.

A preocupação de Hariany aumentou ao investigar mais sobre o produto e descobrir que a remoção do PMMA não era uma opção viável. “Imagina o desespero que bateu em mim!”, afirmou ela em seu depoimento.

Em janeiro de 2025, buscando reverter os efeitos indesejados do procedimento anterior, Hariany optou por uma rinoplastia. Ela informou que a cirurgia foi realizada sem cortes visíveis, utilizando acesso pelas narinas, e que o cirurgião não interferiu no material de PMMA ainda presente em seu nariz.

O pedido de proibição do uso do PMMA para fins estéticos feito pelo CFM destaca a falta de estudos adequados sobre os efeitos a longo prazo da substância quando utilizada em grandes volumes e por via intramuscular. No documento enviado à Anvisa, o conselho enfatiza que as complicações associadas ao uso do PMMA incluem reações inflamatórias graves, necroses e até insuficiência renal aguda e crônica.

Vale lembrar que já em 2024 a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) havia alertado seus associados sobre os riscos relacionados ao uso do PMMA em procedimentos estéticos, recomendando cautela devido às potenciais complicações fatais.