NotreDame Intermédica amplia rede de clínicas especializadas no tratamento do TEA em Santo André

A Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde do país, está ampliando a rede própria de atendimento com uma nova clínica especializada no atendimento a clientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Santo André, na região do ABC Paulista.

A unidade fica na Praça Doutor Adhemar de Barros, 9, na Casa Branca, no prédio onde funciona a Unidade Avançada. O local tem estrutura física totalmente adequada e oferece todos os recursos necessários para o atendimento de crianças entre 1 e 12 anos com TEA, com diferentes graus de suporte. Na clínica o paciente conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais qualificados nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia e psicomotricidade.

O atendimento em clínicas próprias possibilita melhor acompanhamento da eficácia, evolução e resultado do tratamento multidisciplinar e contínuo, assim como da necessidade de adequações ao longo do tempo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o transtorno afeta uma em cada 100 crianças no mundo. Mas, nos últimos anos, o número de crianças diagnosticadas com TEA aumentou significativamente. Segundo o relatório da agência americana CDC (Centers for Diseases Control and Prevention), publicado no ano passado, uma em cada 36 crianças de 8 anos de idade é diagnosticada com a condição. Uma abordagem especializada e integrada, envolvendo uma equipe multidisciplinar, é essencial para garantir o bem-estar e o desenvolvimento adequado dos pacientes e de suas famílias.