Happy Hour de Fevereiro chega ao Shopping Interlagos

O carnaval está chegando e o Shopping Interlagos, um dos principais destinos para compras e entretenimento na zona sul de São Paulo, preparou uma programação musical imperdível. O Happy Hour de Fevereiro, conta com ritmos que transitam entre samba à axé e prometem animar o público durante os dias 01, 02, 08, 16, 22 e 23, às 19:30, na Praça de Alimentação.

Pensado em sua diversão, o Happy Hour de Fevereiro do Shopping Interlagos, proporciona entretenimento de qualidade e de forma gratuita, se tornando em uma boa pedida para os finais de tarde das datas elencadas.

A programação tem início no dia 01 com o cantor Dahll Santos e sua banda, que juntos exalam energia, com um repertório composto por muito samba e MPB. No dia 02, a cantora Bruna Rodrigues e sua banda trarão a alegria do Carnaval com samba, axé, frevo e muito mais.

Seguindo o calendário animado do mês, dia 08 o grupo Vício de Samba demonstra sua paixão pelo samba, trazendo as músicas raízes do gênero e composições próprias. Já no dia 16, o cantor Vicente Ruan surpreende com músicas brasileiras e internacionais.

E para encerrar a programação, dia 22, a cantora Gil Ferraz e dia 23 a banda New SP, apostam em diversos ritmos musicais para não deixar ninguém de fora.

O melhor do seu carnaval está no Shopping Interlagos, não fique de fora dessa!

Serviço:

Happy Hour de Fevereiro – Shopping Interlagos

Datas: 01, 02, 08, 16, 22 e 23 de janeiro

Horários: 19h30

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h