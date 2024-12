Hankook apresenta tecnologia iON em testes pré-temporada da Fórmula E 11; inovação promete revolucionar corridas elétricas

Hankook Tire Aposta em Inovação para a Temporada 11 da Formula E

Os preparativos para a abertura da 11ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA estão em andamento, com a Hankook pronta para mostrar as capacidades de sua tecnologia de corrida elétrica no Sambódromo do Anhembi, no Brasil, e no desafiador circuito de rua de São Paulo, em 7 de dezembro. O recente teste de pré-temporada em Madri demonstrou o desempenho dos carros GEN3 Evo com a próxima geração iON Race da Hankook, com equipes e pilotos completando uma corrida extensa em seis sessões de teste no Circuito de Jarama. Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, estabeleceu o tempo de volta mais rápido durante a sessão final, com equipes com motor Porsche apresentando forte desempenho ao longo da semana.

Destaque Feminino

Um destaque significativo é o teste exclusivamente feminino que ocorrerá em 7 de novembro, uma iniciativa pioneira na história da Formula E. Em alinhamento com os esforços contínuos da FIA para promover a diversidade de gênero no automobilismo por meio do programa FIA Girls on Track, até 22 pilotos femininas participarão dessa sessão única. Cada equipe terá uma ou duas representantes testando o novo modelo GEN3 Evo, marcando um avanço histórico na inclusão das mulheres na modalidade.

Desenvolvido em colaboração com especialistas da Formula E e da FIA, o novo GEN3 Evo apresenta melhorias notáveis em desempenho. Com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 1,86 segundos, ele é significativamente mais rápido que seu antecessor e supera até mesmo os carros atuais da Fórmula 1. O design aerodinâmico otimizado do veículo e a aprovação oficial de todos os sistemas de tração nas quatro rodas (AWD) prometem corridas ainda mais emocionantes.

O pneu GEN3 Evo iON Race da Hankook foi projetado em estreita colaboração com a FIA para o modelo GEN3 Evo, oferecendo desempenho aprimorado em todas as condições climáticas. A aderência dos pneus foi melhorada em 5-10% comparado aos modelos anteriores, garantindo tração superior, estabilidade e resistência ao calor para suportar velocidades máximas de até 322 km/h.

A Temporada 11 da Formula E contará com 16 rodadas realizadas em 10 grandes cidades globais, começando com a abertura em São Paulo neste mês dezembro e terminando com a corrida em Londres no próximo mê de julho. Durante a temporada, a Hankook será patrocinadora titular de cinco corridas, incluindo o E-Prix da Cidade do México (Rodada 2), o E-Prix de Xangai (Rodadas 10 e 11) e o E-Prix de Berlim (Rodadas 13 e 14), cada evento levando a marca Hankook.

Seis fabricantes globais de veículos elétricos, como Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra e Lola Cars competirão intensamente pelo título da temporada.

Desde a Temporada 9, a Hankook mantém um histórico perfeito de segurança como fornecedora exclusiva de pneus para a Formula E. Com seu desempenho consistente e capacidades equilibradas, o pneu iON atende às rigorosas exigências de performance esportiva superior da competição, uso de materiais ecológicos e baixa resistência ao rolamento. Baseando-se na expertise técnica e nos dados acumulados ao longo das temporadas passadas, a Hankook está pronta para novamente demonstrar seu excelente desempenho nesta competição global.