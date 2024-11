Hamas responsabiliza EUA por guerra em Gaza após veto na ONU

O movimento islamista palestino Hamas responsabilizou diretamente os Estados Unidos pela “guerra genocida” promovida por Israel na Faixa de Gaza.

A acusação foi feita nesta quarta-feira (20), em resposta ao veto de Washington a um projeto de resolução que buscava estabelecer um cessar-fogo, proposto no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Em comunicado oficial, o Hamas afirmou que “os Estados Unidos demonstraram mais uma vez ser parceiros diretos na agressão contra o povo palestino”. A organização destacou que as ações de Washington corroboram práticas “criminosas”, que resultam na morte de crianças e mulheres, além de contribuírem para a destruição da infraestrutura civil em Gaza.

O grupo também acusou os EUA de serem responsáveis pela “limpeza étnica” e pela continuidade da ocupação israelense.

O documento submetido à votação no Conselho de Segurança da ONU, ao qual a agência AFP teve acesso, demandava um “cessar-fogo imediato, incondicional e permanente” que deveria ser observado por todas as partes envolvidas no conflito. Além disso, o texto também clamava pela “libertação imediata e incondicional de todos os reféns”.