Hamas liberta oito reféns em acordo de cessar-fogo; Israel adia liberação de palestinos

Nesta quinta-feira (30), o grupo terrorista Hamas anunciou a libertação de oito reféns, incluindo três israelenses e cinco tailandeses, como parte de um acordo de cessar-fogo. A situação se complicou para Israel, que teve que adiar a liberação de prisioneiros palestinos devido ao tumulto em um dos locais de entrega, onde multidões se aglomeraram em torno dos reféns.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, descreveu as cenas como chocantes e fez uma severa advertência contra qualquer ato que pudesse colocar em risco a vida dos reféns. Israel recebeu garantias de mediadores internacionais para assegurar uma “libertação segura” nas futuras trocas. Após um período de tensão, dois ônibus transportando prisioneiros palestinos libertados deixaram a prisão de Ofer, localizada na Cisjordânia.

Posteriormente, os ônibus chegaram à cidade de Ramallah, também na Cisjordânia, trazendo parte dos 110 prisioneiros palestinos que estão programados para serem soltos conforme o acordo estabelecido.

Esta foi a terceira troca desde que a trégua começou em 19 de janeiro, com a esperança de encerrar mais de 15 meses de conflito devastador na Faixa de Gaza, iniciado pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

A soldado israelense Agam Berger, de 20 anos, foi vista sendo conduzida por um beco estreito entre prédios severamente danificados em Jabalia, no norte da Gaza. Ela foi entregue à Cruz Vermelha e logo após seu retorno foi confirmada sob custódia das forças armadas israelenses. Agam havia sido sequestrada durante o ataque enquanto cumpria serviço militar nas proximidades.

Em comunicado à imprensa, sua família expressou alívio e gratidão: “Nossa filha é forte, fiel e corajosa. Agora Agam e nossa família podem começar o processo de cura, mas isso não estará completo até que todos os reféns voltem para casa“.

Um vídeo divulgado pelo escritório do primeiro-ministro mostra Agam visivelmente emocionada ao ser recebida por sua mãe.

A mãe de um dos reféns tailandeses acompanhou a transmissão ao vivo da libertação em sua residência na província nordeste de Udon Thani. Wiwwaro Sriaoun, 53 anos, pediu desesperadamente: “Por favor, deixem meu filho sair agora, quero ver o rosto dele” enquanto observava imagens do veículo que transportava os reféns.

Além disso, outros reféns que devem ser libertados hoje incluem Arbel Yehud, uma civil sequestrada junto com a família do namorado, e Gadi Moses, um germano-israelense de 80 anos que é o primeiro homem israelense incluído na lista deste ano.

A facção Jihad Islâmico, aliada ao Hamas, divulgou um vídeo mostrando Yehud e Moses se abraçando e sorrindo em um local não identificado.

Os reféns serão levados para três hospitais diferentes em Israel após serem libertados; no entanto, essa disposição pode mudar dependendo da avaliação médica imediata ao chegarem aos locais designados.

Em troca dos oito reféns soltos pelo Hamas, Israel iniciou a libertação de 110 palestinos detidos. Dentre eles estão 32 condenados à prisão perpétua, conforme relatórios de uma ONG palestina. Este grupo inclui 30 crianças e membros envolvidos em ações contra Israel.

Militantes se reuniram nas proximidades da casa bombardeada do líder do Hamas Yahya Sinwar, falecido durante o conflito que já dura mais de um ano. Sami Abu Zuhri, um alto funcionário do Hamas, afirmou que o assassinato de líderes apenas fortalece a resistência do povo.

Em Tel Aviv, israelenses se reuniram na Praça dos Reféns para acompanhar a liberação dos reféns em uma tela gigante. As emoções eram palpáveis entre aplausos e lágrimas enquanto assistiam aos eventos se desenrolarem.

Os ônibus com os prisioneiros libertados tinham previsão de chegar a Ramallah por volta das 12h (horário local), equivalente às 7h no horário brasileiro.

No próximo sábado está prevista a liberação adicional de três homens como parte do acordo. Aproximadamente metade dos reféns já havia sido solta durante um cessar-fogo anterior em novembro de 2023; outros foram encontrados mortos ou vivos durante as operações militares israelenses na região. Atualmente, cerca de 89 reféns ainda estão listados como capturados em Gaza.

A resposta militar israelense ao ataque do Hamas resultou na morte de mais de 47 mil palestinos e devastou áreas densamente povoadas da Faixa de Gaza, que abriga aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Neste contexto trágico, centenas de milhares começaram a retornar às suas comunidades no norte da região devastada pela guerra.