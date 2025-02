Hamas liberta nova leva de reféns após desfile com caixões de família Bibas

Neste sábado (22), o grupo terrorista Hamas devolveu cinco reféns a Israel, com a expectativa de que um sexto seja libertado nas próximas horas. Esta entrega marca um desenvolvimento significativo no contexto do conflito entre as duas partes.

Os primeiros a serem soltos foram Tal Shoham, de 40 anos, e Aversa Mengisto, de 39 anos. Posteriormente, Eliya Cohen, de 27 anos, Omer Shem Tov, de 22 anos, e Omer Wenkert, de 23 anos, também foram entregues à Cruz Vermelha, que os transportou até o território israelense. De acordo com o Hamas, Hisham Al-Sayed, de 36 anos, deve ser o próximo refém a ser libertado ainda neste dia.

Essa liberação acontece após uma semana tensa, em que o cessar-fogo entre Israel e Hamas foi colocado à prova. O grupo terrorista realizou uma demonstração chocante ao exibir caixões de corpos de sequestrados antes da devolução dos reféns, gerando horror e desolação em Israel.

O caso mais emblemático foi o da família Bibas, composta por Shiri e seus dois filhos pequenos, Ariel e Kfir. Eles se tornaram símbolos da brutalidade dos ataques terroristas ocorridos em 7 de outubro de 2023, quando foram sequestrados em um kibutz no sul de Israel e levados para a Faixa de Gaza. O ataque resultou na morte ou sequestro de um quarto da população do kibutz Nir Oz.

Imagens da mãe cercada por homens armados enquanto segurava seus filhos – que na época tinham apenas oito meses e quatro anos – circularam amplamente nas redes sociais, intensificando a dor e a angústia da sociedade israelense.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), responsável por mediar a entrega dos reféns ao longo deste processo, havia solicitado que as liberações fossem conduzidas com “privacidade e dignidade”, especialmente após a exibição macabra realizada pelo Hamas. Em nota oficial, o CICV destacou que “qualquer tratamento degradante durante operações de soltura é inaceitável”.

As recentes trocas de reféns têm sido acompanhadas por ações do Hamas, que incluem desfiles militares e transmissões ao vivo vistas como formas de propaganda do grupo. Este evento representa a sétima troca de reféns por prisioneiros palestinos desde o início da atual trégua. O cessar-fogo foi implementado em 19 de janeiro após um prolongado período de conflitos que durou 15 meses e teve poucos momentos de pausa nas hostilidades.