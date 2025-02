Hamas anuncia libertação de reféns em meio a negociações de cessar-fogo

O Hamas, grupo terrorista que atua na região, anunciou nesta quinta-feira, 13, que planeja libertar um novo grupo de reféns israelenses no próximo sábado, 15. Esta decisão surge em meio a um cenário tenso, onde as negociações para um acordo de cessar-fogo com Israel enfrentavam sérios desafios. Até o momento, o governo israelense não se manifestou oficialmente sobre a promessa feita pelo Hamas.

A pressão internacional também se intensificou, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitindo advertências ao Hamas e solicitando a liberação de todos os sequestrados até sábado, uma demanda que parece improvável de ser atendida pelo grupo terrorista.

Mediação do Catar e Egito

Informações veiculadas pela Qahera TV, emissora associada às forças de segurança egípcias, indicam que mediadores do Catar e Egito desempenharam papéis cruciais ao persuadir o Hamas a manter seu compromisso com o acordo. Esses países atuam como intermediários nas comunicações entre o Hamas e as autoridades israelenses, enquanto os Estados Unidos também estão envolvidos nas discussões.

As tratativas atuais têm mantido viva a esperança de um cessar-fogo duradouro. Embora tenha havido uma série de acusações mútuas entre as partes que ameaçaram a estabilidade da trégua, os esforços dos mediadores têm sido fundamentais para suavizar as tensões.

Atualmente, o Hamas se comprometeu a libertar 33 reféns que foram capturados durante os ataques ocorridos em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, em troca da liberação de 2 mil prisioneiros palestinos. Até agora, cinco trocas foram realizadas com sucesso, resultando na libertação de 21 reféns e 730 prisioneiros palestinos.

As partes envolvidas concordaram em iniciar conversas para uma segunda fase do cessar-fogo; no entanto, a incerteza ainda paira sobre o resultado dessas negociações. Caso um novo entendimento seja alcançado, o Hamas poderá liberar os restantes dos sequestrados vivos – predominantemente soldados – em troca de mais prisioneiros e da retirada total das forças israelenses da Faixa de Gaza. O grupo ressaltou que não haverá liberação dos reféns sem que a guerra chegue ao fim e sem a completa retirada das tropas israelenses.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu afirmou que as operações militares só serão encerradas após garantir a destruição das capacidades militares do Hamas.

Em uma possível terceira fase das negociações, há a perspectiva da devolução dos corpos dos reféns restantes em troca de um plano abrangente de reconstrução para Gaza, que poderia durar entre três a cinco anos e seria supervisionado internacionalmente.