Halloween com oficinas infantis e desfile de fantasia pet acontece no Mooca Plaza Shopping

O Mooca Plaza, shopping localizado na Zona Leste de São Paulo, traz uma programação especial para a criançada aproveitar o Dia das Bruxas. Nos dias 26 e 27 de outubro, oficinas gratuitas acontecerão no empreendimento. Na programação, oficinas de fantoche, baldinho de papel e máscara levarão os pequenos em uma verdadeira imersão na criatividade.

As oficinas possuem duração de 45 minutos e acontecem das 14h às 18h, com limite de 15 crianças por horário. A participação acontece por ordem de chegada. É necessário que os pais ou responsáveis estejam presente no local junto da criança ao longo da brincadeira.

As brincadeiras acontecem de acordo com o cronograma:

26 de outubro

14h – 15h: Fantoche (15 crianças)

15h – 16h: Baldinho de Papel (15 crianças)

16h – 17h: Máscara (15 crianças)

17h – 18h: Fantoche (15 crianças)

27 de outubro

14h10 – 15h: Fantoche (15 crianças)

15h10 – 16h: Baldinho de Papel (15 crianças)

16h10 – 17h: Máscara (15 crianças)

17h10 – 18h: Baldinho de Papel (15 crianças)

Noite AUrripilante – Concurso de fantasias pet

Os melhores amigos de quatro patas também têm programação garantida no Mooca Plaza! No dia 26 de outubro, das 16h30 às 19h, os peludos poderão participar de um concurso de fantasias superdivertido no Pet Park – localizado no estacionamento do empreendimento.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo do empreendimento e realizar a reserva no evento. Dessa forma, o tutor garante a participação do melhor amigo peludo na programação AUrripilante.

Serviço

Oficinas infantis

Data: 26 e 27 de outubro

Horário: das 14h às 18h

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000

Gratuito

Serviço

Concurso de fantasias pet

Data: 26 de outubro

Horário: das 16h30 às 19h

Local: Pet Park – estacionamento

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000

Gratuito