Halloween: Caça aos Doces gratuita acontece no São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping traz mais uma edição da sua famosa Caça aos Doces de Halloween para levar os pequenos em uma aventura superdivertida pelo shopping. Nos dias 24, 25, 30 e 31 de outubro, personagens assustadoramente divertidos acompanharão os participantes em um circuito pelo empreendimento, em busca dos doces nas lojas participantes. Serão duas sessões por dia, que acontecem às 18h30 e às 20h30.

Os interessados devem se inscrever para participar do evento e, no dia selecionado, retirar gratuitamente uma sacolinha e o Mapa do Tesouro no SAC, localizado no Piso L1. A partir daí, a criançada segue para uma verdadeira caça aos doces junto de seus familiares e promotores do shopping. No Mapa do Tesouro, os participantes poderão identificar as lojas participantes.

As vagas para participar são limitadas e o evento é indicado para crianças de até 12 anos. Para participar, basta fazer o cadastro no site. O cadastro deve ser realizado no CPF do responsável, limitado a duas crianças por CPF. É necessário apresentar a confirmação de reserva no SAC.

As inscrições abrem em diferentes datas, de acordo com o cronograma:

17/10 – abrem as inscrições para o dia 24/10

18/10 – abrem as inscrições para o dia 25/10

24/10 – abrem as inscrições para o dia 30/10

25/10 – abrem as inscrições para o dia 31/10

Garanta a sua fantasia de Halloween

A fantasia para participar do evento não é obrigatória, mas torna tudo ainda mais divertido! Pensando nisso, as lojas do São Bernardo Plaza Shopping disponibilizam fantasias, roupas temáticas e acessórios para que os pequenos entrem no clima do Dia das Bruxas. Para os interessados, é possível encontrar itens temáticos nas operações Estrela do Lar (Piso L2), Daiso (Piso L2), Lojas Americanas (Piso L2), Nikids (Piso L2) e outras.

Serviço – Caça aos Doces

Data: 24, 25, 30 e 31 de outubro

Horário: 18h30 e 20h30

Local retirada da sacolinha para a Caça aos Doces: SAC, no Piso L1