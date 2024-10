Halloween anima crianças no Continental Shopping com “Caça aos Doces”

O Continental Shopping se prepara para mais uma edição da tradicional “Caça aos Doces”, um evento gratuito e voltado para o público infantil, que promete envolver a criançada em uma divertida aventura de Halloween. A ação acontece no dia 31 de outubro, uma data que vem ganhando destaque no calendário brasileiro e atraindo cada vez mais participantes.

As crianças são convidadas a virem fantasiadas para explorarem as lojas participantes, sinalizadas e adornadas com a comunicação da ação, em busca de docinhos. Essa jornada estimula a criatividade e oferece uma experiência lúdica encantadora. “Queremos que os pequenos tenham um dia especial, repleto de magia e diversão. A ideia é que eles se sintam parte desse universo ao se vestirem de fantasia e mergulharem na emocionante caça aos doces”, afirma Carolina Moura, gerente de marketing do empreendimento.

Com essa iniciativa, o Continental Shopping reforça seu compromisso de oferecer entretenimento de qualidade para as famílias da região, se destacando como um ponto de encontro para quem busca experiências seguras e inesquecíveis para a criançada. A expectativa é que o evento atraia um grande número de crianças e familiares, e se transforme em uma das atividades mais esperadas pelos frequentadores nessa época do ano.

Caça aos Doces

31 de outubro, das 10h às 20h

Evento Gratuito

Continental Shopping

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP