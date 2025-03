Hailey Bieber brilha na semana de moda de Paris com look sofisticado

Hailey Bieber, renomada modelo e influenciadora digital, destacou-se mais uma vez como uma das principais figuras da Semana de Moda de Paris. Durante sua visita à capital francesa, a artista não apenas prestigiou o desfile da grife Saint Laurent da primeira fila, mas também interagiu de maneira calorosa com seus fãs ao chegar ao luxuoso Hôtel de Crillon, onde está hospedada.

Para este evento de alto estilo, Hailey escolheu um casaco icônico da Yves Saint Laurent, avaliado em impressionantes U$ 7.800, o que equivale a aproximadamente R$ 46 mil. A peça, feita em pele de raposa e com uma estampa multicolorida elaborada por meio de estêncil, apresenta características marcantes como fechamento por colchetes de mola, bolsos laterais e um forro interno completo. Devido à sua exclusividade, este modelo já se encontra esgotado no mercado.

O visual sofisticado da influenciadora foi complementado por um coque elegante e óculos de sol pretos, que reforçaram a estética minimalista e requintada que a caracteriza. A escolha cuidadosa de cada elemento do seu look demonstra seu conhecimento e entendimento sobre moda.

A presença constante de Hailey Bieber em eventos do universo fashion reafirma sua relevância e influência nesse setor dinâmico, consolidando ainda mais seu status como ícone estilístico durante a prestigiada Semana de Moda de Paris. Recentemente, ela foi vista com um visual totalmente em preto no desfile da Saint Laurent, além de marcar presença em diversos outros eventos ao longo dessa badalada semana.