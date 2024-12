Haddad celebra aprovação da reforma tributária e destaca oportunidades para a economia

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a recente aprovação da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional como um marco significativo na história do país. Durante uma coletiva de imprensa, Haddad expressou sua gratidão pelo empenho dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, que desempenharam papéis fundamentais na viabilização dessa matéria.

“Considero um feito histórico, especialmente após mais de três décadas de espera. Quero reconhecer o trabalho essencial dos presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco; sem sua intervenção direta na condução das discussões, essa reforma não teria sido possível”, afirmou o ministro ao deixar o prédio do Ministério da Fazenda para um encontro com o presidente do Senado.

Haddad também elogiou a criação da Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária, liderada por Bernard Appy, ressaltando que a escolha de alguém com vasta experiência foi crucial para as discussões técnicas em torno da reforma. “Esse acerto em estabelecer uma estrutura dedicada ao tema foi fundamental para que pudéssemos avançar”, disse.

Em suas declarações, o ministro enfatizou a necessidade de superar a desorganização do sistema tributário brasileiro, que ele se referiu como “anarquia tributária”. Segundo Haddad, essa reforma representa uma oportunidade significativa para aumentar o potencial do PIB e melhorar as expectativas econômicas futuras do Brasil. Ele destacou que é vital considerar tanto as questões imediatas relacionadas ao dólar e às taxas de juros quanto as medidas estruturais que garantirão um crescimento sustentável a longo prazo.

O ministro também mencionou que a aprovação de medidas para contenção de despesas poderá proporcionar ao governo uma agenda bastante favorável ao atingir metade do seu mandato. Ele citou setores emergentes como crédito, seguros, transição ecológica, créditos de carbono e hidrogênio verde como áreas-chave para o desenvolvimento futuro.

“Estamos diante de novas oportunidades com o avanço da inteligência artificial e o crescente interesse por parte de data centers em investir no Brasil devido à energia acessível e à segurança jurídica. Há uma ampla gama de inovações acontecendo que podem trazer benefícios no médio e longo prazo; no entanto, não podemos negligenciar as necessidades do curto prazo”, concluiu Haddad.