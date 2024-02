Habilidades digitais estão associadas ao uso da internet por múltiplos dispositivos

Análise da Fundação Seade revela que diferenças no desenvolvimento de habilidades digitais tendem a ser associadas não somente à idade e instrução dos usuários, mas também aos dispositivos usados para acessar a internet. Usuários que acessam a rede por múltiplos dispositivos, como computador, notebook e tablet, tendem a demonstrar mais habilidade do que aqueles que utilizam exclusivamente o celular. Isso reforça a importância do conceito de conectividade significativa, que se refere à capacidade dos indivíduos de utilizar as TIC de forma efetiva, potencializando o acesso a oportunidades, direitos e serviços cada vez mais presentes no ambiente on-line.

Habilidades digitais se referem à capacidade de utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz e responsável, essenciais para o pleno engajamento na sociedade da informação e incluem competências como navegação na internet, posse e uso de dispositivos eletrônicos, compreensão de software, segurança online e participação consciente na sociedade digital.

Estudo da Fundação Seade analisa habilidades digitais e atividades realizadas na internet pelos residentes no Estado de São Paulo, em 2019, 2021 e 2022, a partir dos dados da pesquisa TIC Domicílios do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)/Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Dentre as inovações do presente número, destaca-se a investigação sobre a segurança dos dispositivos de acesso à internet (adoção de medidas de segurança e mudanças em configurações de privacidade dos dispositivos). “Chama a atenção o fato de que, apesar da crescente preocupação com essas práticas, a maior parte dos entrevistados ainda não incorporou tais rotinas aos seus hábitos digitais”, ressaltam Lilia Belluzzo, Sylvia Cioffi e Irineu Barreto, da Divisão de Estudos e Projetos Sociais da Fundação Seade, técnicos da equipe que analisou a pesquisa.

Compõem o conjunto de habilidades investigadas a busca por informações na rede e criação de conteúdo digital, além de operações diversas para obtenção de serviços, instalação de dispositivos, equipamentos ou outras atividades comuns ao meio digital. A pesquisa conclui que, embora o desenvolvimento de um variado leque de habilidades digitais não ocorra de forma uniforme entre os usuários da web, a utilização da rede para diferentes finalidades segue como prática recorrente. Habilidades elementares, como as relacionadas à postagem em redes sociais e ferramentas de copiar e colar, são bastante comuns, enquanto as que exigem maior domínio ou técnica tendem a estar associadas tanto ao uso de múltiplos dispositivos quanto a idade e instrução dos usuários.