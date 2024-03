Haaland se redime de erro bizarro, e City bate United de virada pelo Inglês

Phil Foden comandou a vitória de virada do Manchester City sobre o Manchester United por 3 a 1, neste domingo (3), no Etihad Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A terceira vitória seguida sobre o rival deixa o time de Guardiola apenas um ponto atrás do líder Liverpool.

Rashford fez um golaço no único chute ao gol do United no primeiro tempo. O camisa 10 calou o Etihad aos nove minutos de jogo com um chute de primeira da entrada da área.

Minutos depois, Haaland mandou por cima a melhor chance do City na primeira etapa e enlouqueceu Guardiola. Com o gol aberto e próximo à linha do gol, o camisa 9 errou na finalização e “encobriu” o gol. Na beira do campo, o treinador, incrédulo, levou as mãos à cabeça.

O City, porém, contou com um inspirado Phil Foden para virar o jogo O camisa 47 marcou os dois do time de Guardiola.

Haaland se redimiu já nos acréscimos e sacramentou a vitória em casa. O norueguês marcou aos 47 do segundo tempo.

O City encara o Liverpool na próxima rodada, e o United recebe o Everton. Os jogos acontecem no próximo fim de semana.

Foden salva o City

United saiu na frente e segurou o bombardeio do City. Os Red Devils silenciaram o Etihad Stadium logo aos nove minutos e não se importaram em “abrir mão” da bola para segurar a pressão dos donos da casa. O United compactou seus homens nos arredores da grande área para segurar os comandados de Pep Guardiola.

17 finalizações do City, ‘zagueirada’ de Haaland e nada de bola na rede. Precisando da vitória para seguir na cola do Liverpool, o City se lançou para cima do United, mas não conseguiu furar a retranca vermelha. Quando conseguiu, Haaland mandou por cima do gol aberto.

Foden ativa “modo artilheiro” e sacramenta virada do City; Haaland se redime e fecha a conta. O camisa 47 brilhou no segundo tempo, transformou a pressão do time de Guardiola em gols. Nos acréscimos, Haaland se redimiu e anotou o dele.

Lances importantes

0x1: Aos nove minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes foi lançado na entrada da área do City e ajeitou para Rashford finalizar de primeira e abrir o placar.

Chamou o VAR. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o VAR checou um toque de mão de Bruno Fernandes dentro da área, mas não marcou a penalidade.

Assim não, Haaland! O centroavante desperdiçou a principal chance do City no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Haaland recebeu sozinho quase em cima da linha do gol e, sem goleiro, mandou por cima.

1×1. Aos 11 minutos do segundo tempo, Foden recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou no ângulo de Onana.

Ederson salva o City. Aos 32 minutos do segundo tempo, Garnacho foi lançado por Mainoo e livre, entrou na área e Ederson chegou no carrinho para evitar o gol.

2×1. Aos 34 minutos do segundo tempo, Foden tabelou pela esquerda, bateu cruzado e sacramentou a virada do City.

3×1. Aos 47 minutos do segundo tempo, Haaland recebeu de Rodri e chutou curzado, sem chance para Onana.

Ficha técnica

Manchester City 3 x1 Manchester United

Competição: Campeonato Inglês

Data e horário: 3 de março de 2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Árbitro: Andy Madley

VAR: Lee Betts

Cartões amarelos: Varane (Manchester United)

Gols: Rashford (Manchester United), aos 9 minutos do primeiro tempo; Foden (Manchester City), aos 11 e 34 minutos do segundo tempo; Haaland (Manchester City), aos 47 minutos do segundo tempo

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Stones e Aké; Rodri, De Bruyne e Foden (Bobb); Bernardo Silva, Halaand e Doku (Julián Álvarez). Técnico: Pep Guardiola

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Evans (Kambwala), Varane e Lindelof; Casemiro, McTominay, Bruno Fernandes e Mainoo (Amrabat); Rashford (Antony) e Garnacho (Forson). Técnico: Ten Hag