Haaland marca, City vence clássico, e Chelsea ouve ‘olé’ dentro de casa

O Manchester City venceu o Chelsea por 2 a 0 no primeiro clássico da Premier League 2024/25, disputado neste domingo (18). O duelo teve direito a gritos de ‘olé’ da torcida dos Citizens em pleno Stamford Bridge, casa dos Blues.

O norueguês Erling Haaland foi o responsável por abrir o placar do confronto, aos 19min do primeiro tempo, enquanto Kovacic, aos 38min da etapa final, pôs números finais ao clássico.

O duelo marcou o início da trajetória do técnico italiano Enzo Maresca no comando do Chelsea. Ele assumiu a equipe depois da saída de Mauricio Pochettino, ao final da última temporada, mas não se saiu bem na estreia, para revolta da exigente torcida dos Blues.

Do lado do City, foi a vez de Savinho fazer a sua estreia na Premier League, e logo como titular. O ex-atacante do Atlético-MG já havia sido aproveitado por Guardiola na Supercopa da Inglaterra, mas no segundo tempo. Neste domingo, ele começou jogando e infernizou a defesa do Chelsea, mas acabou substituído no intervalo por conta de dores no joelho.

O Manchester City inicia a temporada em busca do nono título da Premier League, o quinto consecutivo. Já o Chelsea se reforçou bastante —gastou mais de R$ 1 bilhão na janela de transferências— para acabar com um jejum de sete temporadas sem a taça.

O próximo compromisso dos Citizens será no sábado (24), às 11h (horário de Brasília), quando recebe o Ipswich Town em sua estreia no City of Manchester. O adversário, que tem o astro Ed Sheeran como um dos acionistas, está de volta à elite depois de 22 anos.

Já o Chelsea vira a chave de campeonato e passa a se concentrar na Liga Conferência da Uefa. Na quinta-feira (22), às 16h, os Blues recebem o Servette, da Suíça, no primeiro jogo dos playoffs. Já pela Premier League, o Chelsea encara o Wolverhampton no dia 25, às 10h, fora de casa.

O JOGO

O Manchester City dominou o duelo por quase todo o tempo. Não demorou para Haaland, que já havia tido uma boa oportunidade logo nos primeiros minutos do clássico, fazer o seu primeiro gol na Premier League 2024/25.

O Chelsea cresceu na reta final e foi para o vestiário reclamando com a arbitragem de Anthony Taylor, que anulou um gol de Nicolas Jackson e não marcou um pênalti a favor dos Blues, também em cima de Jackson.

O segundo tempo foi de certo equilíbrio, mas o Chelsea, mais uma vez, não soube aproveitar as poucas chances criadas. O City, por sua vez, definiu a partida com Kovacic no fim do período e ouviu gritos de olé de sua torcida em pleno Stamford Bridge.

LANCES IMPORTANTES

Haaland, sempre ele. O atacante norueguês abriu o placar aos 19min. Doku avançou pela esquerda e tocou para Bernardo Silva, que não conseguiu dominar. A bola passou por ele e sobrou para Haaland, que, dentro da área, foi levando os defensores e tocou na saída de Sánchez para abrir o placar.

Que defesa. Aos 36min, um dos lances mais bonitos do primeiro tempo. Após saída errada da defesa do Chelsea, Doku invadiu a grande área e soltou uma bomba. A bola ainda desviou, o que tornou a defesa de Sánchez ainda mais plástica e espetacular.

Sorte de Ederson. Aos 44min, Ederson rebateu mal o chute de fora da área de Palmer e mandou a bola nos pés de Jackson, que completou para as redes. Seria o empate do Chelsea, mas o assistente marcou impedimento do atacante dos Blues.

Ederson salva. Aos 15min do segundo tempo, após bate-rebate na área, a bola sobrou com Nicolas Jackson, que girou na pequena área e finalizou de primeira. O brasileiro defendeu à queima-roupa.

Lei do ex. O Manchester City definiu o jogo aos 38min do segundo tempo, com Kovacic, ex-Chelsea. Ele roubou a bola no meio, avançou e finalizou de fora da área. Sánchez não alcançou, e a bola balançou as redes.