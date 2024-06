H.Olhos recomenda 3 cuidados básicos para se proteger da conjuntivite diante do aumento dos casos

A conjuntivite pode ser altamente contagiosa e é fundamental adotar cuidados para se proteger da doença. Os casos ocorrem o ano todo, mas nos últimos meses o H.Olhos – Hospital de Olhos localizado em São Paulo que faz parte da Rede Vision One, verificou crescimento do número de pessoas diagnosticadas com conjuntivite. ‍

De acordo com o oftalmologista especialista em córneas, Dr. Pedro Antonio Nogueira Filho, chefe do Pronto-Socorro do H.Olhos, “dos 6.180 pacientes atendidos nas unidades da capital e do ABC Paulista durante o mês de abril, 844 estavam com conjuntivite. Foram 177 casos a mais que em março, um crescimento de cerca de 26%, sendo que em fevereiro a doença ocular foi diagnosticada em 647 pacientes”. ‍

Alguns dos sintomas são olhos vermelhos e que coçam muito, pálpebras inchadas, sensação de areia e lacrimejamento. A doença é caracterizada pela inflamação da conjuntiva, membrana que reveste a parte externa do globo ocular, a parte branca dos olhos, e pode ser do tipo alérgica, viral ou bacteriana, sendo que as duas últimas são facilmente transmitidas. ‍

“A baixa umidade do ar, o frio e a aglomeração de pessoas em ambientes fechados são alguns dos fatores que contribuem para o avanço dos casos de conjuntivite nos meses de outono. Mas os surtos da doença podem ocorrer em qualquer período do ano e afetar pessoas de todas as idades, por isso é importante se cuidar”, alerta o médico oftalmologista. ‍

O Dr. Pedro recomenda 3 cuidados simples para que as pessoas se protejam da conjuntivite: ‍

Lavar sempre as mãos, principalmente antes de tocar os olhos;

‍

‍ Não coçar os olhos, pois há risco de machucar a região e agravar a inflamação;

‍

‍ Não compartilhar itens de uso pessoal, como toalhas, fronhas e maquiagem. ‍

Outra orientação, nos casos de conjuntivite viral e bacteriana, é que o paciente se isole em casa para evitar a transmissão a outras pessoas. A doença pode levar até cinco dias para se manifestar e, dependendo da causa, os sintomas podem durar de uma semana a até 20 dias, período em que há risco de contágio. ‍

Sem os cuidados adequados a conjuntivite pode se agravar e causar lesões, além de deixar os olhos mais suscetíveis a novas infecções. “Ao perceber qualquer sintoma da doença é muito importante consultar um oftalmologista para que ele identifique a causa e prescreva o tratamento correto”, reforça o médico.