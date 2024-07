Guto Volpi reúne mais de 5 mil pessoas em lançamento de pré-candidatura em Ribeirão Pires

Em evento marcado por muita emoção, neste domingo (28), o Partido Liberal realizou o lançamento da pré-candidatura à reeleição do prefeito Guto Volpi (PL) e vice-prefeito Rubens Fernandes (Republicanos), em convenção realizada no Ribeirão Pires Futebol Clube. Mais de 5 mil pessoas prestigiaram o evento, entre lideranças políticas nacionais, estaduais, municipais e apoiadores.

Ao lado da família – o pai, Clovis Volpi, ex-prefeito da cidade por três mandatos, da mãe, Ligia Volpi, irmãos, filha, genro e a neta Sophie, Guto falou sobre o sentimento de ser prefeito e participar de movimento que está transformando para melhor a vida dos moradores.

“A gente fica feliz com o reconhecimento e com energia positiva que nos motiva a continuar trabalhando, mantendo diálogos com lideranças para fortalecer ainda mais nosso governo e realizar ainda mais pelas famílias de Ribeirão Pires. Temos o melhor projeto e a experiência que a cidade precisa para seguir avançando”, destacou o pré-candidato a prefeito Guto Volpi.

A convenção contou com a presença do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, presidente estadual da sigla, Tadeu Candelário, deputados estaduais Marcos Damásio, Thiago Aurichio, além do atual prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o pré-candidato a prefeito da cidade, Pedro Ishi. O governador Tarcísio de Freitas, o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, e lideranças do Grande ABC também manifestaram, por vídeo, apoio à pré-candidatura de Guto e Rubão.

Entre os destaques da convenção, realizações do governo liderado por Guto Volpi e Rubão foram apresentadas, que entre os destaques estão o maior programa de pavimentação da história de Ribeirão Pires, a modernização da rede municipal de saúde, com entrega de unidades de saúde revitalizadas, novo Centro de Especialidades Médicas, entre outras entregas no esporte, social e educação que impulsionaram o crescimento da cidade.

Coligação – Os 87 pré-candidatos a vereadores da coligação “Experiência para fazer ainda mais”, composta por PL, Republicanos, PRTB, PSD e Podemos, também participaram em peso do lançamento da pré-candidatura de Guto Volpi e Rubão. Faixas e bandeiras de apoiadores tomaram o Ribeirão Pires Futebol Clube, onde o evento aconteceu.

Plano de Governo Participativo – Guto e Rubão lançaram recentemente a plataforma “Ribeirão Pires do Futuro”, para elaboração de Plano de Governo Participativo junto dos moradores. O canal é aberto com a população da cidade para envio de ideias e contribuições. Em paralelo com o digital, os pré-candidatos à reeleição realizam encontros democráticos pela cidade para discussão de propostas. O endereço da plataforma digital é www.ribeiraopiresdofuturo.com.br.