Guto Volpi participa de reuniões com moradores nos bairros e discute projetos para Ribeirão Pires 

Neste domingo (18), terceiro dia de campanha, o candidato à reeleição em Ribeirão Pires, prefeito Guto Volpi, esteve em contato direto com os moradores, participando de diversas reuniões ao lado dos candidatos a vereador da coligação ‘Experiência Para Fazer Ainda Mais’. Durante os encontros, discutiram os avanços obtidos desde 2021 e apresentaram propostas para os bairros da cidade. Além disso, Guto também participou do adesivaço do vereador Leandro Tetinha (PRTB), no Parque Aliança. No fim do dia, participa de culto religioso na região de Ouro Fino Paulista.

Divulgação/Assessoria