Guto Volpi mobiliza Parque Aliança em grande caminhada neste sábado (7)

Com recepção carinhosa da população, o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), realizou caminhada pelo Parque Aliança e região neste sábado, 7 de setembro. Acompanhado de seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos), e diversos apoiadores, Guto Volpi aproveitou a oportunidade para apresentar suas propostas de governo aos moradores e dialogar sobre realizações no Parque Aliança.

“Estamos percorrendo cada canto de Ribeirão Pires com a nossa campanha do bem. No Parque Aliança, tivemos a oportunidade de apresentar o que já fizemos e conversar com os moradores sobre nossas ideias para o futuro da cidade. Nosso compromisso é seguir ouvindo a população e trabalhando para Ribeirão Pires continuar crescendo”, afirmou Guto Volpi.

No Parque Aliança e região, a gestão do prefeito Guto Volpi investiu em segurança com a instalação de câmeras de videomonitoramento 24h, levou asfalto novo ao bairro, entregou a maior unidade de saúde de Ribeirão Pires – que realizou mais de 80 mil atendimentos em um ano, além de garantir 100% de iluminação em led.