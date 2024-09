Guto Volpi mobiliza Avenida Francisco Monteiro em caminhada nesta sexta-feira

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), percorreu nesta sexta-feira (20) a Avenida Francisco Monteiro, uma das principais vias de comércio e serviços da cidade, para dialogar com moradores, empresários e trabalhadores. A atividade foi marcada pela apresentação das propostas do Plano de Governo.

“Este é um importante eixo de comércio e desenvolvimento econômico em Ribeirão Pires. Nos últimos anos, fortalecemos o empreendedorismo, gerando emprego e renda. E vamos continuar trabalhando para a cidade crescer, sempre levando a verdade para todos moradores de Ribeirão Pires”, destacou o candidato à reeleição.

Além da mobilização, o candidato também caminhou pela Vila Aurora, destacando as melhorias implementadas, como a pavimentação de ruas, a construção da base da Guarda Civil Municipal no Centro Alto, Centro de Especialidades Médicas e a iluminação 100% em LED no bairro. Durante a visita, Guto aproveitou para se reunir com moradores para discutir os projetos de sua reeleição.