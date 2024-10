Guto Volpi encerra campanha com atividades nas ruas de Ribeirão Pires

Neste último sábado (5), o candidato à reeleição para o Paço Municipal de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), encerrou sua campanha com muito diálogo com a população na região central. Bem recebido, Guto aproveitou a oportunidade para apresentar seus projetos e destacar as realizações de seu mandato.

Seguindo a agenda, Guto Volpi subiu ao caminhão de som e percorreu o bairro de Ouro Fino Paulista levando importante mensagem durante o último dia de campanha.

Neste domingo (6), o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição votará, às 10h, na Escola Estadual Fortunato Pandolfi Arnoni, na Rua Boa Sorte, 162 – Colônia.