Guto Volpi e Rubão desenvolvem plano de governo participativo

Em projeto da pré-campanha à reeleição ao Paço Municipal, Guto Volpi (PL) e Rubens Fernandes (Republicanos) lançaram recentemente o “Ribeirão Pires do Futuro”, plataforma digital e canal aberto com a população para envio de ideias e contribuições para a elaboração do Plano de Governo Participativo. A ferramenta dinâmica abre espaço para receber demandas e aproxima a população de Ribeirão Pires do projeto.

“Este será um espaço para que os moradores de Ribeirão Pires possam compartilhar suas ideias propositivas, construtivas e inovadoras para a cidade. Cada sugestão será analisada e considerada na elaboração do nosso Plano de Governo”, afirmou o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Encontros democráticos acontecem em paralelo com site ribeiraopiresdofuturo.com.br

(Divulgação)

A construção democrática do Plano de Governo transcende o digital, com encontros realizados junto aos moradores, lideranças e pré-candidatos da coligação “Experiência para fazer ainda mais”.

A página oferece acesso fácil e intuitivo, com opções para a participação efetiva da população. Entre as funcionalidades estão o espaço aberto para propostas, uma seção dedicada a detalhar o bairro e uma área para avaliar a cidade.

A plataforma está disponível para acesso pelo endereço ribeiraopiresdofuturo.com.br.