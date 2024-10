Guto Volpi e Celso Russomanno realizam caminhada na região central de Ribeirão Pires

Iniciando as ações da última semana de campanha, o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), realizou nesta segunda-feira (30) caminhada na região central ao lado do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos). A atividade foi marcada pelo diálogo com moradores e comerciantes da cidade. Durante a agenda, o deputado reafirmou o compromisso com o projeto de reeleição de Guto Volpi e seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos)

“Estou aqui apoiando o Guto Volpi porque ele é uma pessoa séria e mudou a cara da cidade. Nós temos que dar continuidade quando as coisas estão indo como devem ir. Juntos vamos continuar trazendo recursos para Ribeirão Pires”, declarou o deputado estadual Celso Russomanno.

“É com seriedade que governamos a cidade e o apoio do Celso é fundamental para que os recursos cheguem ao município e a gente continue realizando a maior transformação já vista na história de Ribeirão Pires”, disse o candidato à reeleição, Guto Volpi.