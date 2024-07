Guto Volpi discute propostas para elaboração de plano de governo junto aos moradores da Quarta Divisão

Na manhã desse domingo (21), o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), realizou encontro com moradores e lideranças partidárias da Quarta Divisão, no Centro Hípico Amarelinho, para a construção democrática das propostas do Plano de Governo Colaborativo.

A iniciativa é uma ação em paralelo à plataforma digital “Ribeirão Pires do Futuro”. Além do site, que amplia o acesso e possibilidade de participação dos moradores na elaboração, o plano de governo contará com reuniões em diversos pontos da cidade para ouvir as proposta e demandas da população.

Evento contou com a presença de Leonice Moura e Lair Moura, pré-candidata a vereadora pelo PSD

“É uma característica do nosso Governo o diálogo e estamos sempre com nossa agenda aberta e reservada para dialogar com moradores, empresários, comerciantes, fazedores de cultura e todos os outros seguimentos. Fazemos boa gestão e políticas públicas com a participação das comunidades”, destacou Guto Volpi.

Além de debater ideias, avanços na Quarta Divisão foram relembrados. Asfalto novo, inauguração de Praça Esportiva com basquete de 3×3 e quadra de futebol society, entrega da quadra esportiva da E.M João Midolla, bem como a revitalização do CEU e nova base da GCM fazem parte do pacote de realizações promovidas nos últimos dois anos.

Plano de Governo Colaborativo – O Partido Liberal lançou, no início de julho, a plataforma digital “Ribeirão Pires do Futuro”, canal aberto para enviar ideias e contribuições que serão avaliadas e utilizadas na elaboração do plano de governo da chapa encabeçada por Guto Volpi e pelo já vice-prefeito Rubens Fernandes, Rubão (Republicanos).