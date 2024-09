Guto Volpi cumpre agenda administrativa e reforça diálogo com moradores de Ribeirão Pires

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), cumpriu nesta terça-feira (17) agenda administrativa na Prefeitura. Guto Volpi também teve encontros marcados pelo diálogo com moradores para apresentar propostas do plano de governo e reforçar o projeto de reeleição ao Paço Municipal, em chapa encabeçada ao lado do vice-prefeito Rubens Fernandes (Republicanos).