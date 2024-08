Guto Volpi cumpre agenda administrativa e participa de sabatina, nesta terça-feira (27)

O prefeito e candidato à reeleição, Guto Volpi, cumpriu agenda administrativa terça-feira (27), participando de alinhamento, avaliando demandas e andamento de obras da cidade junto aos secretários municipais.

Guto assina e reforça compromisso junto ao SEBRAE, nesta quarta-feira (28), em encontro realizado na sede da entidade em Santo André

Nario Barbosa/Divulgação

Na noite de hoje, Guto participará de sabatina no Podcast Empreender de Coração, para debater proposta e ações do plano de governo do projeto de reeleição do Paço Municipal de Ribeirão Pires.