Guto Volpi combate mentiras e reforça nome nas urnas após decisão da Justiça Eleitoral

Após mais uma vitória na Justiça Eleitoral nesta sexta-feira (4), o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), percorreu bairros da cidade levando importantes mensagens da campanha às ruas.

O destaque foi a confirmação da candidatura de Guto Volpi pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em mais um revés para a campanha de Gabriel Roncon (Progressistas), que tentou tirar o nome do atual prefeito das urnas. O candidato à reeleição combateu mentiras que estão sendo propagadas pelo grupo oposicionista.

Divulgação

Durante a sexta-feira (4), Guto Volpi participou de reunião com vereadores da coligação “Experiência Para Fazer Ainda Mais” e apoiadores. Momento de reforçar as propostas para a cidade nos próximos quatro anos e destacar as conquistas realizadas no atual mandato.