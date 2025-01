Guto Rotta renova com Garra Racing Team por topo da Stock Light em 2025

Equipe tricampeã da Stock Light, a Garra Racing Team tem seu primeiro piloto confirmado para a temporada 2025. Depois de um ano de muito aprendizado e crescimento no grid da divisão de acesso, Guto Rotta renovou contrato com o time liderado por Adilson Morari com o objetivo de ser postulante real ao título e ao superprêmio, o equivalente a R$ 2,5 milhões, para assegurar uma vaga na Stock Car Pro Series em 2026.

Em 2025, a categoria de acesso volta à sua denominação habitual, chamando-se Stock Light, depois do período entre 2022 e 2024, quando a competição recebeu o nome de Stock Series. Sinônimo de história e de revelação de talentos, a Stock Light continua a ser a porta de entrada para novos campeões rumo à Stock Car ao oferecer o maior prêmio do automobilismo brasileiro.

O anúncio da renovação de Guto Rotta com a Garra Racing é mais um passo na trajetória de um jovem talento em busca do sonho de acelerar na Stock Car Pro. Dono de trajetória vitoriosa em carros de tração dianteira, o gaúcho de 22 anos tem no currículo títulos do Brasileiro de Turismo 1.4, foi tricampeão das 12 Horas de Tarumã e várias conquistas no automobilismo regional e no kartismo, modalidade na qual iniciou sua carreira nas pistas, com nove anos.

Em 2024, Guto estreou na categoria de acesso apresentando desempenho bastante promissor. Em 18 corridas disputadas, o piloto de Encantado (RS) terminou 12 delas entre os cinco primeiros e faturou seus dois primeiros pódios, na classificação geral, na etapa final, em Interlagos, com dois terceiros lugares. Rotta concluiu seu ano de debute como vice-campeão entre os Rookies e quinto colocado no geral.

Agora, o gaúcho aposta na continuidade da parceria com a Garra Racing para ser um dos protagonistas da temporada 2025.

“Estou feliz demais por partir para minha segunda temporada na Stock Light. Feliz também por continuar com a Garra Racing Team, uma equipe onde me encaixei muito bem no ano passado e cresci muito. Diante de tudo isso, as expectativas para 2025 são muito boas. 2024 foi uma temporada na qual adquiri muita experiência com o carro, muito diferente com o qual estava acostumado, e agora me sinto muito mais preparado na comparação com o que foi o início do campeonato passado. Se Deus quiser, será uma temporada de muita alegria”, destacou.

Pronto para o topo — Chefe da Garra Racing, Adilson Morari destacou o aprendizado e a evolução de Guto Rotta ao longo do ano passado e acredita que, com o amadurecimento adquirido pelo jovem gaúcho, 2025 será o ano de novamente a equipe lutar pelo título da Stock Light.

“É uma enorme satisfação poder renovar com o Guto Rotta para a temporada 2025 da Stock Light. Ele viveu um ano de aprendizado, se mostrou muito rápido durante o campeonato da sua estreia na categoria e apresentou enorme amadurecimento e conhecimento”, disse o preparador.

“É um piloto que veio dos carros de tração dianteira e se adaptou muito bem ao Stock Light, de tração traseira. Com a experiência e o aprendizado que ele vivenciou em 2024, vejo o Guto com grande chance de disputar o título e brigar de igual para igual com os outros concorrentes. Essa é nossa expectativa: ter bons resultados e brigar pelo campeonato”, complementou.

A nova temporada da Stock Light começa no fim de semana de 23 de março, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.



Guto Rotta

Idade: 22 anos (29/04/2002)

Naturalidade: Encantado (RS)

Status: segundo ano na Stock Light

Campanha em 2024: dois pódios, duas voltas mais rápidas, quinto colocado na temporada (classificação geral), vice-campeão Rookie

Número: #29

Principais conquistas: campeão do Brasileiro e Gaúcho de Turismo 1.4, heptacampeão gaúcho, três vezes campeão das 12 Horas de Tarumã, campeão da Copa Gaúcha 1.4

Equipe: Garra Racing Team

Sede: Caxias do Sul (RS)

Chefe: Adilson Morari



Stock Light, temporada 2025*1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações