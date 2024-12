Gusttavo Lima recebe alta e prepara retorno aos palcos

O renomado cantor sertanejo Gusttavo Lima teve alta nesta terça-feira, 24 de outubro, do Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo. O artista ficou internado por três dias devido a um desconforto gastrointestinal que o levou a cancelar sua apresentação no festival Villa Mix, programada para o último sábado, 21.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do cantor, seu estado de saúde foi estabilizado e ele está apto a retomar sua agenda de shows nos próximos dias.

No sábado passado, por volta das 14h, Gusttavo Lima começou a sentir mal-estar relacionado ao intestino, o que resultou na necessidade de cuidados médicos e posterior internação para realização de exames.

Em resposta à situação, a organização do festival Villa Mix se prontificou a reembolsar os ingressos adquiridos pelo público e ainda ofereceu um desconto de 50% nas vendas de chope na próxima edição do evento. A medida visa garantir a satisfação dos fãs diante da ausência do artista, que é uma das principais atrações do festival.

O retorno de Gusttavo Lima aos palcos está aguardado com expectativa por seus admiradores, que acompanham sua carreira de perto.