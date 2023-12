Gusttavo Lima recebe a dupla George Henrique e Rodrigo em nova música

Mais uma música promissora do DVD “Paraíso Particular”, do cantor Gusttavo Lima, está sendo revelada. O Embaixador acaba de apresentar em todas as plataformas de áudio a faixa “Sozinha”, com participação da dupla George Henrique e Rodrigo. Falando de amor, a novidade chega prometendo colocar todo mundo para dançar, com uma boa dose de sofrência que vem na medida certa.

Na letra, o lançamento propõe uma reflexão sobre a vida de uma pessoa que pode até tentar sair com outro alguém, mas que toda vez ao chegar em casa está sozinha – dando o título à canção, que é assinada por Rafa Borges, De Angelo, Junior Pepato, Elcio di Carvalho e Diego Silveira. O videoclipe da música “Sozinha” foi divulgado nesta sexta-feira, dia 15/12.

Os irmãos goianos, que já apresentam no currículo um outro feat com o artista, comentam a alegria de participar deste projeto: “Para nós, é uma honra muito grande estar neste DVD. Conhecemos o Gusttavo dentro e fora dos palcos, ele é um grande parceiro e merecedor de todo sucesso! Temos certeza de que o público irá curtir muito essa canção”.

“Para este DVD, convidei apenas pessoas que amo e admiro e George Henrique e Rodrigo fazem parte dessa lista. Como eles já disseram, nossa amizade vai bem além dos palcos e estou muito feliz de tê-los comigo nessa música tão especial. Convido a galera para ouvir, curtir e compartilhar sem moderação”, completa o Embaixador que está fechando o ano de 2023 com mais de 1,3 bilhões de streamings e acumulando 36,7 milhões de ouvintes em 183 países apenas no Spotify.

Vale ressaltar que o DVD “Paraíso Particular” reúne um total de 22 faixas inéditas e o lançamento está sendo realizado pela Sony Music e Balada Music. Entre as faixas divulgadas até o momento, destaque para “Canudinho”, que acaba de receber a certificação “Diamante” (por mais de 200 milhões de streams) entregue ao cantor Gusttavo Lima na última sexta-feira (08/12), após uma apresentação para mais de oito mil pessoas na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro, RJ). Na sequência, aparecem os singles: “Mala dos Porta Mala” (que já conquistou a certificação Platina Triplo), “Oi Vida” (Platina Duplo) e “Oficializar” (Platina).