Gusttavo Lima pede dinheiro aos fãs e debocha de contas bloqueadas em show

“O bebê também está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Se vocês puderem arrumar um dinheiro emprestado para o bebê, R$ 30, R$ 60, R$ 90 sem juros, eu aceito”, disse ele, em tom de deboche, sendo em seguida ovacionado pelo público.

No dia 10 de setembro, a Justiça de Pernambuco determinou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da empresa Balada Eventos, que tem o Lima como um dos seus sócios. Até a última quinta-feira (9), ele seguia sem poder acessar o valor, mesmo que sua defesa tenha solicitado o desbloqueio.

O artista teve a prisão preventiva decretada no final de setembro, no contexto da operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que já havia levado à prisão a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e outros investigados -Lima é suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A prisão preventiva do cantor foi revogada no dia seguinte pela Justiça.