Gusttavo Lima grava Natal do Embaixador no SBT

Com muita música, animação e momentos de emoção, aconteceu na segunda-feira (25), no SBT, a gravação do especial ‘Natal do Embaixador’ de Gusttavo Lima. Apresentado por Patricia Abravanel, Cesar Filho e Celso Portiolli, o programa irá ao ar na noite do dia 17 de dezembro, com reprise no dia 24.

A atração contou na plateia com convidados de peso, incluindo a presença de vários famosos do SBT. Andressa Suita, mulher do cantor, prestigiou o marido e subiu ao palco da atração. A gravação ainda teve as participações especiais de Leonardo, da dupla Hugo & Guilherme e do apresentador Ratinho.

Além de cantar vários de seus sucessos, Gusttavo Lima interagiu com os apresentadores, relembrando os Natais em família, antigas participações em programas do SBT, como Domingo Legal e Troféu Imprensa.

Outro momento de grande emoção foi quando cantou ao lado de seu pai, Alcino Lima.

