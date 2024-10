Gusttavo Lima financia campanha de irmão para vereador, mas ele recebe só 412 votos

Irmão de Gusttavo Lima, William Lima, conhecido como William Remelexo, 52, não foi eleito vereador pela cidade de Patos de Minas (MG). Ele teve apenas 412 votos, o que não foi suficiente. Curiosamente, ele também havia perdido por lá em 2020.

E Gusttavo Lima teve influência direta na caminhada, já que financiou mais de 80% da campanha eleitoral do parente ao doar R$ 20 mil a ele.

Segundo informações do Divulcand, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostra as arrecadações de cada candidato, William conseguiu pouco mais de R$ 23 mil para sua campanha, sendo R$ 3.000 doados pelo próprio partido, e o restante pelo irmão famoso.

Remelexo teve apoio de Jair Bolsonaro assim como do deputado Nikolas Ferreira (PL). Ambos gravaram vídeos pedindo votos a ele, que, na verdade, se chama Nilson.

A participação de Gusttavo Lima na campanha do irmão acontece em meio à investigação em que ele está envolvido. O cantor foi indiciado em setembro sob suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro pela Polícia Civil de Pernambuco no âmbito da Operação Integration.

A investigação mira uma suposta organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Lima nega as acusações.