Gusttavo Lima é ovacionado e prega honestidade em 1º show após vaivém da Justiça

O sertanejo Gusttavo Lima fez nesta sexta-feira (27) em Marabá, no sudeste do Pará, o seu primeiro show após a ter a prisão decretada -e depois revogada- no âmbito da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que mira uma suposta organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Nos bastidores do show havia muitos seguranças e restrições para filmagens e fotografias.

Lima chegou em Marabá por volta das 23h e seguiu do aeroporto para o local do Festival Plus, evento onde se apresentou. Um salão de beleza foi montado em seu camarim para que ele ajustasse o corte de cabelo e vestisse o figurino para a apresentação.

O cantor subiu ao palco pouco depois da meia-noite. As equipes de mídia da produtora do evento só foram autorizadas a se aproximar para filmar e fotografar a partir da metade do show. A imprensa não teve esse mesmo acesso e ficou distante do palco.

Após cantar algumas músicas, Gusttavo Lima -que parecia estar um pouco tímido no início do show- agradeceu a recepção do público, que o ovacionou, e comentou que em Marabá sempre encontra a casa lotada. “Isso é muito gostoso”, falou enquanto a plateia gritava.

Durante o show, o sertanejo leu mensagens de carinho escritas por fãs em cartazes. Algumas delas atiraram presentes no palco, como ursinhos e flores. Em resposta, o cantor fez sinais de coração com as mãos e jogou toalhinhas para a multidão.

Uma das fãs foi convidada a subir ao palco pelo cantor. Foi escolhida após o artista ler o texto do cartaz que ela carregava:: “Amanhã é meu aniversário e meu presente está sendo ver você pela primeira vez”. Rosicleide interagiu com Lima durante alguns minutos.

No final do show, Gusttavo Lima se benzeu, ficou alguns minutos em silêncio, agradeceu ao público pela recepção e falou várias vezes a frase: “Faça o certo, porque o errado todo mundo faz”.

“Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar”, finalizou.