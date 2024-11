Gusttavo Lima convocado na CPI das Bets

A recente convocação do cantor Gusttavo Lima pela CPI das Bets do Senado brasileiro marca um importante capítulo nas investigações sobre publicidade e práticas irregulares em apostas esportivas. A relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke, destacou a necessidade de esclarecer o envolvimento do cantor com a empresa VaideBet, na qual ele adquiriu 25% de participação em julho de 2024. Esta empresa está sob investigação na Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro e apostas ilegais.

A obrigatoriedade do comparecimento de Gusttavo Lima decorre da natureza da convocação, que se difere de um simples convite. O caso ganha complexidade diante do pedido de prisão emitido pela Justiça de Pernambuco por transações financeiras suspeitas, embora o Ministério Público tenha solicitado o arquivamento.

Durante a sessão, outros depoimentos relevantes foram agendados, incluindo o CEO da Bet Nacional e Marcus da Silva, proprietário da Sportingbet. Contudo, ambos não compareceram, gerando mais dúvidas sobre as operações dessas empresas. A audiência também incluiu testemunhos de delegados investigando esquemas de lavagem de dinheiro e Fernando Oliveira Lima, CEO da One Internet Group e amigo do cantor.

Além disso, a CPI aprovou convites para outras figuras importantes no cenário das apostas esportivas, como o Secretário Nacional de Apostas Esportivas e o influenciador Felipe Neto. Notavelmente, uma nova portaria do Ministério da Fazenda foi publicada para regulamentar a transferência de recursos em sites de apostas durante o período de transição até 2025.

O avanço das investigações reflete um esforço crescente do governo federal em regularizar o setor das apostas online, buscando mitigar os impactos econômicos negativos nas famílias brasileiras. A CPI das Bets complementa as ações da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, ambas empenhadas em trazer maior transparência e legalidade ao setor.