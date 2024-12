Gusttavo Lima ainda não tem previsão de alta

O cantor Gusttavo Lima foi hospitalizado no último sábado, dia 21, após sentir fortes dores abdominais, conforme um boletim médico divulgado na tarde do domingo, 22. Ele se encontra internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, onde passa por tratamento e está sob os cuidados da equipe liderada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar.

De acordo com o comunicado oficial, Gusttavo Lima está “clinicamente estável”, mas ainda não há previsão de alta. A situação do artista gerou preocupação entre os fãs e o público que aguardava sua apresentação no Villa Mix Festival, evento que contou com outros artistas renomados como Matheus e Kauan, Veigh e o norte-americano Post Malone.

Antes de sua internação, o cantor havia chegado ao Brasil na manhã do dia 21 especificamente para participar do festival. Contudo, horas antes de subir ao palco, Gusttavo começou a sentir desconforto gastrointestinal. Inicialmente medicado, sua condição exigiu que ele fosse encaminhado ao hospital para cuidados mais intensivos.

Uma nota divulgada nas redes sociais do cantor enfatizou que ele permanece hospitalizado para a realização de exames e o tratamento necessário. O cancelamento de sua apresentação foi confirmado pela equipe médica, priorizando a saúde do artista em primeiro lugar.

A comunidade de fãs aguarda ansiosamente por atualizações sobre a recuperação de Gusttavo Lima e sua eventual liberação do hospital.