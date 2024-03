Gusttavo Lima abre nova turnê com mega show em Limeira (SP)

Ao som de grandes sucessos da carreira e de hits do DVD “Paraíso Particular”, o cantor Gusttavo Lima deu início no último sábado (16/03) a sua nova turnê para 2024, #EmbaixadorNovaTour. Sempre inovando, o artista surpreendeu o público do Limeira Rodeo Music, fazendo um show especial com mais de 5h30 de duração, cantando, literalmente, ‘até o sol raiar’. Além do repertório impecável, com canções como “Fala Mal de Mim”, “Bloqueado”, “Cem Mil” e “Respeita o Nosso Fim”, o Embaixador mostrou aos fãs que também domina as ‘pickups’ e a música eletrônica, revelando uma performance inédita como DJ.

Para esta nova turnê, Gusttavo Lima traz uma abertura emocionante, na qual conta como é importante que as pessoas acreditem em seus próprios sonhos. A trajetória do cantor é reproduzida em cenas que retratam sua infância humilde, até os dias atuais, empolgando o público.

“Foi um ano de planejamento, criando novas roupagens para as músicas. Para a abertura, a ideia é apresentar um pouco da trajetória até aqui e muita inovação. Nosso objetivo foi criar uma verdadeira experiência nunca antes vista pelo público e fazer com que vocês vivam momentos inesquecíveis nos shows do Embaixador!”, descreveu Gusttavo Lima.

Vale destacar que neste mês de março, os próximos shows do cantor acontecem em: Mata Grande (AL), João Pessoa (PB) – evento Paraíso Particular, Paulínia (SP) e Búzios e Rio das Ostras (RJ).