Gustavo Tubarão revela em novo livro como se curou da depressão

Por trás dos vídeos animados na roça, que arrancam boas risadas dos seguidores nas redes sociais, o criador de conteúdo e humorista mineiro, Gustavo Tubarão, travava uma batalha dolorosa com a própria saúde mental. Diagnosticado com depressão e Síndrome de Boderline, ele encontrou na criação de vídeos um refúgio para não desistir da própria vida e enfrentar as crises de ansiedade e ataques de pânico.

Com objetivo de auxiliar mais pessoas a identificarem e buscarem ajuda profissional para tratar a depressão e outros problemas psicológicos, o influencer lança o livro O trem tá feio: como me curei da depressão. Com uma escrita sincera e bem-humorada, Gustavo Tubarão compartilha as próprias experiências para alertar os leitores de que a saúde mental requer cuidado e atenção, antes que seja tarde demais.

”Eu já tentei suicídio, e minha família só soube quando contei isso na internet. Foi a pior sensação que já tive na vida. Mas tinha uma coisa naquele inferno que me tirava a risada, de que sempre gostei, que era fazer vídeos na internet […] Antes de ser influencer, o meu sentimento era que eu não servia para nada, principalmente porque tudo o que eu pegava para fazer, logo desistia no meio do caminho. Mas depois que descobri o que realmente fazia sentido na minha vida, não apenas comemorei 1 milhão de seguidores quando estourei no Instagram, como também vi o tanto que cresci e conquistei em todos os anos seguintes, porque eu nunca parei, nunca desisti”, revela o autor nas páginas do livro O trem tá feio.

Para que cada um tenha o controle da própria vida e saiba que ansiedade e depressão não podem pará-lo, o humorista divide nesta obra insights inspiradores com o leitor. São dicas de como identificar o que o motiva para seguir em frente; a não fugir das responsabilidades; de qual forma desenvolver a perseverança a fim de enfrentar o medo e emoções conflitantes e, até mesmo, saber dizer “não” para impor limites necessários.

Para além de relatos pessoais e dicas de como dar um passo de cada vez, dia após dia, Tubarão compartilha frases acolhedoras, salmos bíblicos e incentiva que as pessoas busquem por ajuda psicológica. Afinal, mesmo cercado por sentimentos negativos, o autor nunca desistiu: seu propósito é auxiliar o maior número possível de brasileiros que enfrentam a mesma doença a persistirem também, mesmo diante de momentos sombrios.

Ficha Técnica:

Título: O trem tá feio

Subtítulo: como me curei da depressão

Autor: Gustavo Tubarão

Editora: Citadel ISBN: 978-6550472740

Páginas: 144

Preço: R$ 52,90

Onde encontrar: Amazon