Gustavo Silva busca apoio no Brasil para Edmundo González como presidente eleito da Venezuela

A crise política na Venezuela continua a repercutir internacionalmente, com a recente visita de Gustavo Silva, membro da equipe técnica eleitoral da oposição venezuelana, ao Brasil. Silva está em Brasília buscando apoio político para reconhecer Edmundo González como o presidente eleito do país, desafiando a vitória autodeclarada de Nicolás Maduro nas eleições de julho. A visita faz parte de um tour pela América Latina, já passando por Chile e Argentina, e busca sensibilizar parlamentares sobre a situação venezuelana.

Silva apresentou amostras de atas eleitorais e um relatório técnico alegando que 85% dos documentos justificam a vitória de González. O reconhecimento de González como presidente eleito foi oficializado pelo G7, causando tensão diplomática com o regime de Caracas. A oposição argumenta que mesmo se Maduro obtivesse todos os votos nos 15% restantes das atas não divulgadas, ele ainda não alcançaria o número necessário para vencer, destacando que González venceu em diversas demografias do país.

Em Brasília, Silva expressou sua gratidão ao Brasil por apoiar a democracia, mencionando também a situação crítica enfrentada por opositores refugiados na embaixada argentina em Caracas. Recentemente, houve denúncias de assédio e intimidação na embaixada, o que foi negado pelo governo venezuelano.

Em conclusão, a situação na Venezuela continua tensa e complexa, com pressões internacionais crescendo para uma solução democrática. O reconhecimento do G7 adiciona um novo capítulo à crise, enquanto países da região ponderam seus posicionamentos. A transparência eleitoral e o apoio internacional são fundamentais para resolver este impasse político e garantir uma transição pacífica no país.