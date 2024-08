Gustavo Mioto surpreende com três novas músicas, em aquecimento para seu novo DVD

Em preparação para seu novo DVD, que será gravado em outubro, Gustavo Mioto surpreendeu os fãs e lançou três novas músicas em todas as plataformas digitais na última quinta-feira (15). As faixas “Eu Fujo”, “Muda de Planeta” e “Quebrou o Respeito” chegam para trazer um outro lado do cantor, que é conhecido por apostar nas letras românticas.

O novo projeto reune clipes gravados na casa do artista, em Alphaville, São Paulo, durante o pôr do sol, deixando o audiovisual ainda mais especial. O primeiro clipe, “Eu Fujo”, já teve sua estreia nessa sexta-feira (16), a partir das 12h, no canal oficial de Gustavo no YouTube. Os demais lançamentos dos vídeos serão feitos semanalmente. “Resolvemos soltar esse projeto do nada para surpreender os fãs e preparar para esse DVD incrível que vem por aí. As músicas foram escolhidas minuciosamente por mim e eu acredito que tem muita coisa massa chegando. Essas são algumas das minhas favoritas dessa nova fase e eu tô ansioso para ver toda a galera cantando nos shows”, declarou Mioto.

Ainda sem título divulgado, a gravação do novo DVD da carreira acontecerá na Vibra, em São Paulo, no dia 24 de outubro, e contará com grandes participações, que serão anunciadas em breve. “Estou muito animado para a gravação desse DVD, que contará com músicas e participações que idealizei por muito tempo. Será bom demais!”, diz o cantor.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3.7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.