Gustavo Mioto retorna com suas raízes românticas no tão aguardado lançamento de “Voltando Pra Mim”

De volta às suas raízes românticas e fechando um dos projetos mais especiais de sua carreira, Gustavo Mioto está preparado para emocionar os fãs com o lançamento da tão esperada “Voltando Pra Mim”. A música, que fala sobre o fim de um relacionamento e sobre o amor-próprio, encerra o “MiotoTerapia”, projeto criado pelo cantor que se tornou o psicólogo dos fãs e retratando problemas do dia a dia em suas canções e clipes. A canção ficou disponível nesta quinta-feira (28), junto com um clipe especial.

Desta vez, Gustavo Mioto conta com uma participação super especial. A mãe do cantor, Jussara Mioto, também entrará em cena. Ao lado dela, o artista aparece em cenas que representam o lado inverso das três últimas canções do projeto, como “Voltando Pra Mim”, que mostra a terapia do terapeuta. Assim como grande parte de suas canções, a novidade tem autoria do próprio cantor.

“Voltando Pra Mim” foi um dos maiores pré-saves da carreira de Gustavo, com mais de cinco mil inscrições. Um teaser da música postado pelo artista em suas redes sociais semanas antes do lançamento reuniu mais de dois milhões de visualizações. Agora, os fãs poderão conferir essa história completa em mais um clipe emocionante da carreira do cantor.

A ideia da “MiotoTerapia” surgiu após o costume de Gustavo sempre separar um bloco nos shows para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos fãs. A brincadeira tomou outra proporção e o artista decidiu abraçar essa ideia, que conquistou tantas pessoas ao redor do Brasil. Com “Depois do Amor”, “Parquinho” e “Love +18”, “Voltando Pra Mim” chega para fechar este projeto com chave de ouro.