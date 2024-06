Gustavo Mioto leva seus maiores sucessos para o Rodeio de Ibaté

O Cantor Gustavo Mioto se apresenta no dia 7 de junho na XXXIII edição do Rodeio de Ibaté, interior de São Paulo. Com os sucessos de “Love+18”, “Voltando Pra Mim”, “Despedida de Casal”, “Solteiro Não Trai”, entre outros que prometem agitar o show para mais de 100 mil pessoas.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.

O Rodeio de Ibaté é uma das maiores e melhores festas do segmento do pais. Este ano acontecerá de 6 a 9 de junho, no tradicional lugar, às margens da rodovia Washington Luis (SP – 310) no trevo da entrada principal da cidade.

Serviço

Show Gustavo Mioto – Rodeio de Ibaté

Sábado – 7 de junho , às 20h