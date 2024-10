Gustavo Mioto grava novo DVD em São Paulo com participações especiais

Na noite da última quinta-feira, 24, o cantor Gustavo Mioto realizou um show inesquecível na Vibra São Paulo, onde gravou seu mais novo DVD. Com ingressos esgotados, a apresentação contou com uma superprodução, incluindo novos telões de LED que proporcionaram uma experiência visual única para o público.

O evento foi marcado pela presença de convidados especiais, que deixaram a noite ainda mais emocionante. Ana Castela surpreendeu os fãs com sua participação, enquanto o grupo Menos É Mais, a dupla Matheus e Kauan, e seu ídolo Fábio Jr. também se juntaram a ele no palco, proporcionando momentos de pura emoção e celebração.

O repertório do DVD traz não apenas sucessos já conhecidos, mas também músicas inéditas que prometem conquistar os corações dos fãs. Entre elas, estão “Sozinho”, “Causador De Choro” e “A Chance É Grande” e muitas outras. Além disso, Gustavo Mioto presenteou o público com um momento acústico, onde revisitou clássicos de sua carreira, criando uma conexão ainda mais íntima com os presentes.

A energia da noite foi contagiante, com o público cantando e vibrando a cada apresentação. Este DVD é um marco na carreira de Gustavo Mioto e reafirma seu talento e dedicação à música brasileira.