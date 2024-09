Gustavo Mioto grava novo DVD com Fábio Jr, Menos É Mais e outros convidados

Em menos de um mês, o cantor e compositor Gustavo Mioto está prestes a gravar seu mais novo DVD, que promete ser um marco em sua carreira. A gravação acontecerá no dia 24 de outubro, na Vibra, em São Paulo, em um evento imperdível que contará com a participação especial de grandes nomes da música brasileira, como Fábio Jr, o grupo Menos É Mais, além de outras atrações surpresas que deixarão o público ainda mais animado.

Com uma trajetória repleta de sucessos, Gustavo Mioto se destaca por sua capacidade de conectar-se com o público através de letras sinceras e melodias envolventes. Este novo DVD trará uma mistura de suas canções mais amadas e inéditas, com novos hits que prometem conquistas o coração dos fãs, todas apresentadas em um formato vibrante e emocionante.

“Esse DVD será especial demais e eu estou muito feliz de poder cantar ao lado de pessoas que eu sempre sonhei. Fábio Jr e os meninos do ‘Menos É Mais’ também estão nessa com a gente e acredito que será uma noite massa demais”, explicou Mioto.

Em agosto desse ano, o sertanejo surpreendeu os fãs com três novas músicas como um esquenta para o DVD. “Eu Fujo”, “Muda De Planeta” e “Quebrou O Respeito” já são sucesso entre o público e deram um gostinho do que está por vir.

Serviço:

Data: 24 de outubro

Local: Vibra São Paulo

Participações: Fábio Jr, Menos É Mais e outras atrações surpresas.

Ingressos: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/gustavo-mioto-13475